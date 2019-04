Simula un incidente, denunciato per tentata truffa un automobilista di San Cosma

Tenta di truffare, simulando un falso incidente, un anziano automobilista di Santi Cosma e Damiano, ma viene scoperto, dopo minuziose indagini, dai carabinieri e denunciato per tentata truffa. Protagonista della vicenda un 28enne di Somma Vesuviana (Napoli), che denunciava alla propria compagnia di assicurazione di aver avuto un incidente stradale a Nola in un presunto scontro con l’auto guidata da un 71enne di San Cosma, al quale ha chiesto anche un risarcimento di danni, in realtà mai causati. Le verifiche effettuate dai carabinieri della stazione sancosmese, che hanno ascoltato anche il presunto investitore, hanno però smascherato il disegno del 28enne truffatore campano, che è stato poi deferito all’autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA