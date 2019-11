Latina, sicurezza stradale: due rotatorie sulla Pontina e nuovo asfalto sulle Migliare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuovi progetti di rotatorie per rendere la Pontina più sicura e i collegamenti più fruibili sono stati presentati ieri pomeriggio presso la Sala Loffredo della Provincia di Latina. Si tratta di interventi finanziati dalla Regione Lazio che riguardano alcuni dei punti più critici della SS 148: la prima opera (rotatoria di forma ovale) al km 85, all'intersezione con la Migliara 48 ed interessa quindi il Comune di Pontinia; mentre il secondo intervento, tra il km 99 e il 101, all'incrocio con Via Lungo Sisto nel Comune di Terracina.Grande soddisfazione espressa dal Presidente della Provincia, Carlo Medici: «E' da anni che si lavora su questi progetti. E' stato possibile grazie anche all'impegno di tutti i consiglieri regionali che hanno fatto squadra per rivendicare le esigenze del territorio. Con queste opere si dà alla comunità un segnale forte utile alla provincia». Impianti sollecitati anche da cittadini e da associazioni per l'alto tasso di incidentalità, soprattutto per il tratto all'incrocio con Via Lungo Sisto. «Le opere ha dichiarato Stefano Fermante, direttore regionale infrastrutture e mobilità della Regione Lazio - si inseriscono all'interno degli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità e ferroviarie di competenza della Regione. Questi interventi si inquadrano quindi in un obiettivo più generale di riassesto verso il quale abbiamo destinato importi significativi negli anni precedenti. Il costo complessivo delle due rotatorie, compreso il sistema di illuminazione, è di un milione e seicento mila euro». Durante la conferenza stampa l'architetto Ermanno Afilani di Astral, soggetto attuatore dei due interventi, ha descritto i progetti nei dettagli definendoli «due nuovi ed importanti tasselli per mettere in sicurezza la Pontina». Quali sono le tempistiche? E' Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral, a dare una risposta: «A giugno saremo in grado di fare i bandi per la realizzazione dei due interventi». E sottolinea: «Non si creeranno problemi alla viabilità perché i lavori si svolgeranno di notte». L'amministratore unico di Astral aggiunge altri importanti interventi in programma: «Tra gennaio e febbraio interverremo con il rifacimento totale delle Migliare 47, 53 e 54 stanziando tre milioni e mezzo di euro anche per far fronte ai Mondiali di canottaggio».