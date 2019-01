Si sposta a Lamezia Terme la campagna "Accendiamo il rispetto" della Top Volley

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La campagna “Accendiamo il rispetto”, promossa dalla Top Volley Latina, società di pallavolo si serie A1 Superlega in collaborazione con la casa farmaceutica AbbVie di Aprilia, allarga i suoi confini. Dopo le conferenze con il coinvolgimento di 21 scuole della provincia pontina, di Roma e più recentemente dell’Umbria con la partecipazione di 8.000 studenti lunedì prossimo, 4 febbraio, gli atleti e gli esperti saranno a Lamezia Terme presso la sede della associazione Lucky Friends che si occupa di avviare allo sport gli atleti con disabilità e già gemellata con la Top Volley. Un luogo che acquista un significato speciale visto che si tratta di una struttura sequestrata alla ‘ndrangheta e utilizzata per finalità sociali.Anche a Lamezia saranno coinvolti gli istituti scolastici del centro calabrese e l’incontro avrà come tema il rispetto a 360 gradi, verso le persone, l’ambiente, le cose, i luoghi. E si parlerà anche di bullismo e cyber bullismo con tutti i rischi e le conseguenze che questo odioso atteggiamento comporta.A confrontarsi con i ragazzi, a rispondere alle domande e a fornire consigli e suggerimenti, saranno i tecnici della AbbVie e della questura di Latina e gli atleti della Top VolleyDaniele Sottile (palleggiatore e argento olimpico di Rio 2016) e Simone Parodi (bronzo a Londra 2012) e del Tonno Callipo Vibo Valentia Davide Marra e Luca Presta.Hanno dato la loro adesione Luigia Spinelli, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma; il magistrato e saggista Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro; le istituzioni locali rappresentate da Alessandra Ruberto, Procuratore capo Tribunale per i minorenni di Catanzaro; Maria Gaetana Ventriglia, Vice commissario di polizia del commissariato di Lamezia Terme; Antonello Bevilacqua, Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme; i dirigenti degli istituti scolastici di Lamezia Terme Manzoni Augruso e Tommaso Fusco. Saranno presenti anche Rosario Cortese, presidente dell’associazione Lucky Friends, Francesco Tatangelo direttore di stabilimento, Stefania Bossiner direttore area comunicazione e Andrea Montecalvo della Farmaceutica AbbVie di Aprilia. Interverrà anche Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Latina, e l’evento verrà moderato da Giuseppe Baratta, responsabile della comunicazione della Top Volley Latina.Prossima tappa in Veneto.