Si è spento all’età di 94 anni lo storico commerciante Serafino Compagno, titolare del bar Serafino attivo per tantissimi anni nella centralissima via degli Aranci punto di riferimento della città.



I funerali si terranno lunedì 7 gennaio alle 10.00 presso la chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA