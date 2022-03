Si schianta contro un palo, auto distrutta, giovane in ospedale

Perde il controllo dell'auto e finisce contro il palo che segnala l'ingresso in città. é accaduto questa notte su corso della Repubblica incrocio con via Cheren. Un uomo residente a Cisterna era a bordo della propria Opel Corsa, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti, ha perso il controllo dell'auto e si è andato a schiantare contro un grosso palo. L'auto è andata completamente distrutta e il motore si è staccato finendo al centro della carreggiata. L'automobilista è statao soccorso e trasferito d'urgenza presso l'ospedale Goretti di Latina dove è tutt'ora ricoverato. Traffico completamente paralizzato e deviato fino alle prime luci dell'alba, quando la ditta specializzata ha effettuato la rimozione di ciò che rimaneva dell'auto e il motore, poi è stata bonificata l'intera strada per evitare ulteriori incidenti.