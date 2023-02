Si schianta contro un furgone sulla Nettunense, ferito gravemente un uomo

Si schianta contro un furgone, 70enne in codice rosso all'ospedale. Ennesimo brutto incidente sulle strade pontine. Stavolta il sinistro si è verificato sulla Nettunense, all'altezza di Campoleone. Poco prima delle 10 una Renault guidata da un anziano ha tamponato violentemente un furgone che la precedeva. Entrambi viaggiavano sulla corsia in direzione Roma quando è avvenuto lo scontro. L'impatto è stato tremendo.

Ad avere la peggio il conducente della Renault che è stato soccorso dagli operatori del 118 San Paolo della Croce e trasferito in codice rosso all'ospedale di Aprilia. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Lanuvio. Presenti anche i carabinieri per la viabilità.