Aprilia, si schianta contro un'auto, fugge e poi finge il furto della vettura: denunciato

di Raffaella Patricelli

Un giovane di 25 anni, di origini marocchine, ma residente ad Aprilia, è stato denunciato dalla Polizia Stradale per simulazione di reato, omissione di soccorso, falso commesso da privato e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di alcool e droga. Il giovane aveva provocato un incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle 17.30 sullo svincolo per via Riserva Nuova in direzione di Latina, nei pressi del centro commerciale Aprilia 2.



Con la sua Toyota Aygo, ad alta velocità, ha perso il controllo ed è finito contro una Ford. Dopo l'impatto, nonostante le ferite, il 25enne è fuggito correndo nei campi circostanti. Poco dopo è ritornato sul posto ed ha avvicinato la polizia stradale dichiarando di essere stato picchiato e rapinato dell’auto, di portafoglio e cellulare. Gli agenti diretti dal comandante Massimiliano Corradini in poco tempo hanno scoperto che si trattava di dichiarazioni false: per il 25enne è scattata quindi la denuncia.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA