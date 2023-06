Si schianta con l'auto contro il muro di un'abitazione

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro ed il cancello di un'abitazione. Grave incidente ieri sera ad Aprilia in via Guardapasso dove un 20enne del posto è stato protagonista di un violento sinistro. Il ragazzo, per ragioni al vaglio della polizia locale, è finito contro il muro di cinta di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e gli agenti della polizia locale di Aprilia per i rilievi di rito. Via Guardapasso si conferma una delle strade più pericolose della città. I residenti della zona chiedono maggiori interventi per la sicurezza dell'arteria. Non è la prima volta infatti che si verificano incidenti di questo tipo.