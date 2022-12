Si schianta con l'auto contro il muro di una casa, 20enne di Aprilia in gravi condizioni

Si schianta con l'auto contro il muro di cinta di una casa, 20enne in gravi condizioni. Brutto incidente questa mattina in via Riserva Nuova ad Aprilia . Una ragazza del posto, mentre procedeva lungo l'arteria in direzione della Pontina, ha perso il controllo della sua Fiat 600 terminando la sua corsa contro il muro di un'abitazione privata. Subito soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Aprilia. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di viale Europa. Da ricostruire la dinamica del sinistro.