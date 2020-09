Si ride l'11 all'Arena San Francesco di Latina con Maurizio Mattioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dimagrito Maurizio Mattioli sarà il protagonista del nuovo appuntamento della stagione estiva all'Arena San Francesco. Lo ha annunciato Enzo De Amicis, coordinatore degli eventi estivi dello spazio all'aperto della parrocchia del Piccarello. «Sono dieci gli eventi che hanno caratterizzato fino ad adesso l'estate dell'Arena Estiva - commenta De Amicis - e tutti hanno avuto grande risposta di pubblico compatibilmente con le restrizioni imposte dall'emergenza Covid. Concerti di alta qualità, presentazione di libri, eventi artistici e culturali. E non ci fermiamo». Venerdì prossimo, 11 settembre alle 21, è in programma lo spettacolo di Maurizio Mattioli, l'attore e cabarettista che ha collaborato con registi del calibro di Neri Parenti (in Fantozzi - Il ritorno), Carlo Vanzina, Pier Francesco Pingitore e Paolo Genovese con cui ha recitato nel film Immaturi 2: sua la celebre battuta urlata al figlio (interpretato da Ricky Memphis): «Te dico solo du parole: a-ttento».La sua ultima apparizione al cinema è nel 2018, nel film Un figlio a tutti i costi diretto da Fabio Gravina. Ha recitato anche per Monicelli in Rossini Rossini e a teatro ha recitato nel Rugantino di Brignano, mentre con la compagnia Il Bagaglino, è ricordato per le sue parodie, in particolare quella di Bill Clinton. Per lo spettacolo in programma a Latina (l'11 settembre in via deri Cappuccini, dalle 21) è prevista la prevendita dei biglietti presso Blu Ticket al Centro Commerciale Latina Fiori in Via Nervi e al numero di telefono 3497661153.Ma De Amicis annuncia anche Magia sotto le stelle: a Latina arriverà il Mago Silvan e l'estate si chiuderà con il Festival del Cinema di film inediti. «Credo che possa bastare per questo primo anno di attività con la speranza che l'Arena Estiva S. Francesco possa diventare un appuntamento stabile nell'agenda stagionale di Latina. Per la stagione invernale 2020/2021, Covid 19, permettendo, è prevista la ripresa degli appuntamenti teatrali al Teatro S. Francesco».