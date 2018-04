Si gettò dalla finestra durante i soccorsi, archiviato il caso della morte del giovane sceneggiatore di Formia

di Sandro Gionti

Nessuna responsabilità né omissione di soccorso da parte dei carabinieri e degli operatori sanitari intervenuti in occasione della tragica morte di Christian Repici, il 27enne studente universitario e aspirante sceneggiatore cinematografico di Formia deceduto la mattina del 20 settembre 2014 a Roma, dopo un volo dalla finestra della sua abitazione di via Efeso, nel quartiere San Paolo.



Il Gip del tribunale romano, Flavia Costantini, ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Roberta Capponi di archiviare il fascicolo che ipotizzava il grave reato di concorso in omicidio colposo. La riapertura del caso e di nuove indagini era stata chiesta, attraverso l'avvocato Raffaella Scutieri, dai familiari di Christian - i genitori Aldo e Lina e i fratelli Daniele e Roberta - che ipotizzavano «negligenza, imperizia e imprudenza» nei primi soccorsi prestati al giovane sceneggiatore da parte delle forze dell'ordine e degli operatori del 118 «che, nonostante il manifesto stato di agitazione e stato delirante del ragazzo, non avevano fatto tutto il necessario per metterlo in sicurezza ed evitare l'evento». Christian Repici, vittima di una crisi improvvisa di allucinazioni, fu ritrovato quella mattina in uno stato confusionale in strada, nelle adiacenze della sua abitazione romana. Nella ordinanza di archiviazione il Gip Costantini scrive che non è stato possibile individuare le persone che cedettero al giovane universitario la «salvia divinorum», la cui assunzione aveva creato «un'alterazione psicofisica caratterizzata da fenomeni allucinatori». E, non riscontrando una condotta colposa dei carabinieri e degli operatori sanitari che accompagnarono Christian in casa, in camera da letto, il giudice per le indagini preliminari afferma che «nessuno dei presenti si era accorto della finestra aperta perché davanti vi era una tenda». Lo stesso Gip, comunque, censura il comportamento del personale qualificato che era intervenuto in soccorso del giovane: «È sconcertante che non sia stato in grado di impedire che un ragazzo di 27 anni con un gesto fulmineo volasse' davanti ai loro occhi dal balcone». Un po' quanto sostenuto dagli stessi genitori di Christian, secondo i quali furono commessi gravi errori nella gestione dei soccorsi, in quanto, a loro giudizio, sarebbe stato più opportuno un ricovero d'urgenza del ragazzo, un trattamento sanitario ospedaliero di natura psichiatrica, il Tso.

