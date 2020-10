Si cercano comparse per il film "L'Arminauta" alla Latina film commision

Si cercano figuranti per il film “L’Arminuta” presso Latina Film Commission. L'appuntamento è in programma presso la sede della Latina film commission a Latina, in via Monti Lepini presso Expo mercoledi 7 ottobre, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19:30.

Per partecipare al casting è necessario presentarsi, presso la sede indicata, muniti di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Per informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo palmullielarminuta@gmail.com scrivendo latina nell’oggetto o chiamare il numero 3408040428

Il film “L’Arminuta”, lungometraggio diretto dal regista Giuseppe Bonito, prodotto da Baires Produzioni, Maro Film e Kaf Switzerland, è tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato nel 2017 e vincitore del Premio Campiello dello stesso anno, e del Premio Napoli. Il regista Giuseppe Bonito è stato candidato al Nastro d’argento come miglior regista esordiente e ai Ciack d’oro, come migliore opera prima nel 2013, e ha vinto il Premio “Beppe Ciavatta” al Bobbio film Festival. Quest’anno Bonito ha firmato la regia di “Figli” con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Il casting per il film è aperto per le seguenti persone: donne e uomini dai 18 ai 75 anni. Richiesta disponibilità a lavorare il 19 ottobre 2020 a Latina.

