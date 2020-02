Si apre voragine sul marciapiede di via Carlo Pisacane a Latina

Una voragine si è aperta questa mattina in via Carlo Pisacane, nel centro di Latina. Dopo la segnalazione di un cittadino, i vigili urbani intervenuti sul posto hanno allertato gli operai che arrivati sul posto hanno verificato che sotto l'asfalto il terreno era stato letteralmente scavato da infiltrazioni di acqua piovana. E' bastato rimuovere il bitume per far venire alla luce una voragine di alcuni metri su cui si sta lavorando. © RIPRODUZIONE RISERVATA