Paura per il conducente di un'auto questa mattina in via Milazzo, a Latina. Si è aperta una voragine e il suo veicolo è finito all'interno della buca per metà. Immediati i soccorsi, per l'anziano che era al volante un grande spavento e per fortuna nessuna grave conseguenza. In corso l'intervento di riparazione, sembra che la voragine si sia aperta per una perdita d'acqua.



Disagi per il traffico nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA