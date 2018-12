Una grossa buca si è aperta a due passi dal centro di Latina, in via Monti, e i cittadini hanno provveduto a coprirla con una pedana di legno per segnalare il pericolo. Si avverte un forte odore di fogna e sono stati avvisati i vigili urbani per poter procedere con le misure del caso.



Intervento arrivato poco dopo, prima con la chiusura con delle transenne e poi con la copertura di asfalto da parte degli operai del Comune.

