Si allontana da solo per le vie di Anzio e si perde, bimbo di 10 anni di Aprilia ritrovato dopo poche ore

Aveva iniziato a passeggiare da solo per le strade di Anzio, senza rendersi conto che si stava allontanando. È scomparso ma poi è stato ritrovato in poche ore il bimbo di 10 anni di Aprilia che vive con la famiglia a Campo di Carne. Il ragazzino era in vacanza ad Anzio con i parenti quando improvvisamente si è allontanato, ieri attorno alle 18, è partito subito il tam tam sui social e la richiesta di aiuto alla polizia.



Il bambino di Aprilia è stato ritrovato attorno alla mezzanotte e 10 nei pressi del Cinema Moderno, nel centro della cittadina neroniana: agli agenti ha raccontato di essersi perso, passeggiando. Un grande sospiro di sollievo per la sua famiglia e per i tanti che si erano messi alla sua ricerca.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



