Shopping del sabato sera nell'isola pedonale di Latina, tra cumuli di cartoni fuori dai negozi

Accade a Latina, sabato sera, lungo Corso della Repubblica. Sono le sette, la zona a traffico limitato è piena di gente, i negozi sono aperti ma lo struscio deve fare lo slalom tra mucchi di cartoni posizionati sui marciapiedi. Negli altri giorni la raccolta viene fatta nel primo pomeriggio durante la settimana, quando i negozi sono chiusi e l’isola pedonale è semi vuota. Ma il sabato, evidentemente i cartoni vengono portati via in serata. Una scelta quantomeno bislacca perché, malgrado il freddo l’isola pedonale è ancora piena di gente e lo spettacolo è deprimente.A complicare le cose il fatto che solo alcuni negozi, a dire il vero uno solo, aveva conferito ripiegando i cartoni uno a uno e infilandoli dentro una scatola, riducendo al minimo lo spazio occupato. Altri negozi, la maggioranza, hanno invece depositato gli scatolini vuoti uno sopra all’altro occupando quasi interamente il marciapiede dando alla via dello struscio un aspetto da discarica più che da salotto cittadino. A completare la frittata quei cittadini che hanno scambiato gli scatoloni per cestini dell’immondizia buttandoci lattine, bottigliette o cartacce. Insomma, uno spettacolo indecoroso prodotto dagli stessi commercianti che dovrebbero invece fare di tutto per rendere la passeggiata del sabato nell’isola pedonale quanto di più accogliente. Va detto che proprio per questo l’associazione che riunisce molti di loro ha organizzato eventi per quattro sabati consecutivi proprio nell’ottica di animarla, ma allora potrebbero chiedere al Comune di cambiare il giorno di raccolta, così da tenere i cartoni nel retro del negozio almeno fino al lunedì mattina e all'ora di pranzo prima della riapertura, giorno giusto per depositarli sui marciapiedi per il ritiro da parte di Abc.