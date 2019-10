Sgombero della villa del clan Ciarelli, in corso le operazioni a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in corso le operazioni di sfratto dei componenti della famiglia Ciarelli che abitano nella villetta di via Andromeda, a Latina, colpita da un provvedimento di sgombero. Sono presenti forze dell'ordine e personale dell'Ares 118. Sulla vicenda era intervenuta persino la Corte Europea dei diritti dell’uomo, alla quale si erano rivolti con una istanza per motivi urgenti i legali di Antonio e Giulia Ciarelli e Giacinta Spada che in quella villa vivono.Gli avvocati Carla Bertini e Gaetano Marino avevano fatto presenti le gravi condizioni di salute degli occupanti dell’abitazione ma la Corte ha deciso di non prorogare la sospensione dello sgombero. Allo stesso tempo, alla luce del fascicolo dei servizi sociali che hanno in carico il nucleo familiare, ha disposto che questi ultimi si attivino per individuare una situazione che ottemperi ad alcuni principi in particolare «il rispetto del diritto alla vita, alla salute e all’unità del nucleo familiare». La procedura non è stata sospesa e questa mattina è in corso l'esecuzione del provvedimento che rientra nella confisca dei beni a carico del clan nomade del capoluogo.