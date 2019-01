Sezze, tre mesi di proroga: scongiurato lo stop al sostegno nelle scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempi strettissimi ieri è stato trovato un accordo per non interrompere il servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili presso gli istituti scolatici di Sezze di ogni ordine e grado, come invece era stato comunicato dal dirigente di settore Lidano Caldarozzi. Il buonsenso ed il senso di responsabilità della politica locale ha scongiurato che dal 7 gennaio il servizio non venisse più erogato.Lo stesso dirigente Caldarozzi, infatti, ieri ha comunicato alla cooperativa Parsifal la proroga del servizio per gli alunni disabili per tre mesi. Nella stessa nota viene comunicata l’indizione di una nuova procedura negoziata per lo stesso affidamento, requisito tecnico indispensabile per prorogare il servizio. Soddisfatto il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo, il quale si era speso in prima persona per scongiurare lo stop dell’assistenza che adesso sarà garantito dal 7 gennaio fino al 31 marzo.«La politica in breve tempo è riuscita a trovare una soluzione evitando una sospensione del servizio che nessuno voleva». La sospensione del servizio era stata annunciata da Caldarozzi a seguito del mancato visto contabile da parte del responsabile del settore ragioneria del comune di Sezze Piero Formicuccia. Tra i due settori comunali era nato un braccio di ferro sulle modalità di affidamento del servizio considerate le ristrettezze economiche dell’ente comunale: per Caldarozzi comunque resta necessario programmare e impegnarsi a lungo termine per garantire un servizio essenziale, mentre per Formicuccia occorre considerarlo nell’ottica delle ristrettezze economiche di anno in anno.Vedute diverse a parte, il servizio sino al 31 marzo sarà garantito nelle more di una nuova procedura di gara indetta proprio ieri. Soddisfatti i genitori degli alunni interessati e tutte le persone sensibili alla problematica: “E’ stata evitata una brutta pagina per i servizi sociali del Comune di Sezze”. Negli istituti scolastici di Sezze, come in altre città, le insegnanti di sostegno per contratto non riescono a garantire tutte le ore di assistenza all’alunno disabile. Nelle cosiddette ore scoperte subentra la figura dell’assistente specialistico, a volte anche compresente per garantire maggiore assistenza.