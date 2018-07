Sezze, torna l'emergenza rifiuti ingombranti nel centro storico

di Alessandro Mattei

Torna l’emergenza rifiuti ingombranti abbandonati nel centro storico e nelle periferie di Sezze. L’avviso di una imminente installazione del sistema di foto trappole aveva scoraggiato quei residenti incivili che avevano l’abitudine di gettare i rifiuti per strada. All’annuncio però non sono seguiti i fatti e col passare dei mesi il problema è tornato a galla.



Nel frattempo all’interno della municipalizzata che gestisce i rifiuti c’è stato il cambio di vertice. Il sindaco di Sergio Raimo ha nominato amministratore unico l’avvocato Giovan Battista Rosella, subentrato a Bernardino Quattrociocchi, del problema rifiuti però non si è più parlato. In questi giorni gli operatori della SPL stanno facendo salti mortali per recuperare nei vicoli e nelle starde periferiche materassi abbandonati, tv, mobili rotti e altro ancora. Sembra che nelle ultime settimane la situazione sia peggiorata, sia nel cuore del paese che nella periferia. Tra le zone più colpite dal fenomeno via Montagna, via Bassiano, via Fontana Acquaviva e i vicoli del centro.

Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA