Sezze, dal 7 gennaio stop all'assistenza specialistica scolastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' subito polemica a Sezze per una nota a firma del dirigente dei servizi sociali Lidano Caldarozzi in merito alla sospensione del servizio di assistenza specialistica scolastica a partire dal 7 gennaio prossimo. Caldarozzi, scaduto l'affidamento e accertato che non è stato apposto il visto contabile da parte del responsabile Piero Formicuccia, ha comunicato che a partire dal 7 gennaio il servizio non potrà più essere erogato, spiegando che non si può procedere alla proroga del servizio in essere - affidato al Consorzio Parsifal, perché per procedere alla proroga tecnica è necessario bandire la nuova gara (cosa che al momento non sembra possibile per il braccio di ferro in atto tra i dirigenti).Il sindaco Sergio Di Raimo prova a buttare acqua sul fuoco e a tranquillizzare i genirori degli alunni interessati dal servizio, assicurando che nei prossimi giorni verrà presa una decisione politica sulle modalità per un nuovo affidamento. «Nessuno - spiega il primo cittadino - devo creare allarmismo». Ma i genitori di alunni disabili che frequentano le scuole di Sezze allarmati lo sono già.