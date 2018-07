Sezze Scalo, auto pirata uccide un 19enne della Guinea

di Alessandro Mattei

Alle 5 di questa mattina sulla Strada Regionale 156 Dei Monti Lepini in territorio comunale di Sezze al km 43+900, un 19enne della Guinea, con regolare permesso di soggiorno, è stato investito e ucciso da un'auto pirata. Il ragazzo era in sella alla sua bicicletta e stava andando a lavorare nei campi. Sul posto i Carabinieri di Sezze, i militari della radiomobile di Latina, gli agenti della Polizia stradale ed il 118. Nessuno sembra aver visto nulla, la zona non è illuminata e non ci sono né telecametre private né pubbliche. Il ragazzo era dal 2017 in Italia e gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Non aveva però fissa dimora. Indagini a tutto campo da parte delle Forze dell'ordine per rintracciare il pirata.

