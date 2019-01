Sezze, Enzo Eramo: «Riqualifichiamo le aree verdi con l'accensione di mutui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Riqualificare i parchi pubblici e le aree gioco per me rappresenta una priorità dentro un' idea di città vivibile a misura di cittadino e di bambino. Questo passaggio è fondamentale per la qualità della vita di una comunità». Il presidente del consiglio comunale di Sezze, Enzo Eramo, interviene così sulla possibilità di riqualificare le aree verdi della città quali luoghi di svago e socializzazione. Per Eramo è necessario ricorrere all'accensione di mutui, strumenti fondamentali per avere ricorse economiche altrimenti difficilmente recuperabili con le sole forze dell'Ente.«Dopo aver tentato la carta dell’affidamento in gestione alle associazioni (è stata affidata solo l'area dei cappuccini), ora è necessario che si passi alla riqualificazione degli altri parchi comunali. Per farsi trovare pronti a primavera i tempi sono già stretti. Nei mesi scorsi in consiglio comunale la convergenza verso questo obiettivo è stata unanime. L’Amministrazione può sfruttare i margini finanziari disponibili, anche attraverso la contrazione di appositi mutui, per operare la valorizzazione dei parchi e degli spazi destinati ai giochi e predisporre la loro messa in sicurezza. Contestualmente si può pensare ad inserire anche la video sorveglianza degli stessi per impedire futuri danneggiamenti. E’ un obiettivo a breve termine sostenibile anche sotto l'aspetto finanziario».