Potrebbe esserci quella che 40 anni fa avrebbero definito “una questione d’onore” dietro l’aggressione perpetrata ai danni di un noto commerciante di Sezze. Una parola di troppo, un apprezzamento non gradito o, forse, un’offesa rivolta alla fidanzata del figlio, è quanto è bastato per far sì che l’uomo, un 47enne del posto, si recasse con la moglie e il figlio presso l’abitazione in Via Casali di un 19enne, reo, per l’appunto, di aver leso, in qualche modo, l’onore della giovane nuora.

Ma ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 47enne, trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate durante la colluttazione con il ragazzo e e i suoi familiari. Stando a quanto emerso il commerciante, in compagnia di moglie e figlio, si sarebbe diretto verso l’abitazione del 19enne in tarda mattinata, intenzionato a confrontarsi direttamente con il ragazzo e a tentare di raggiungere un chiarimento. Ad accoglierlo, però, nel piazzale antistante la residenza del giovane, non ha trovato solo il 19enne ma anche suo padre e sua madre. Le parole si sono fatte via via più pesanti e si è passati alle mani. In tre, a quel punto, si sarebbero riversati sul 47enne, provocandogli visibili ferite sul volto e qualche frattura alle costole. Immediato il trasporto verso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove i medici hanno diagnosticato all’uomo diversi traumi da colluttazione e disposto una prognosi di 20 giorni. I Carabinieri di Sezze, coordinati dal comandante Salvatore Barbagallo, hanno raccolto la sua denuncia direttamente dall’ospedale e sarà loro compito, ora, avviare la fase di indagini e tentare di fare ulteriore chiarezza sulla dinamica e sulle motivazioni che hanno condotto al pestaggio .

