Incidente frontale sulla Monti Lepini, due feriti trasportati in ospedale

Grave incidente frontale sulla 156 dei Monti Lepini, nel territorio del comune di Sezze. Poco dopo le 17 il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto dopo lo scontro tra un mezzo pesante ed una vettura.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. In collaborazione con il personale del 118, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per estrarre uno dei due feriti dall'abitacolo per poi consegnarlo ai sanitari. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Il traffico è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni ed è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

