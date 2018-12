Banda di ladri in azione a Sezze, svaligiata casa di una anziana

Sono diverse le segnalazioni per nuovi furti in abitazione avvenuti a Sezze. Ultimo in ordine di tempo in località Santa Lucia dove una banda ha derubato l'appartamento di una anziana che vive con i figli. I "topi" hanno messo a soqquadro la camera da letto e altre stanze e hanno rubato beni e denaro.



Altre segnalazioni sono giunte nel centro storico di Sezze e a Sezze Scalo, dove anche qui diversi appartamenti sono stati "visitati" da una banda che si aggira per le vie della città. Massima attenzione quindi nei confronti di un gruppo di uomini sospetti che si aggira per le vie del paese. Degli ultimi furti sono state avvertite le forze dell'ordine.

