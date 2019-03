Sezze, ladri di nuovo in azione allo scalo: bottino da 60 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo da far invidia alla banda di Ocean’s Eleven quello messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì in una tabaccheria dello scalo. In quattro, dopo aver manomesso il sistema d’allarme, servendosi con ogni probabilità di un agente schiumogeno, si sono introdotti nella tabaccheria e ricevitoria “Luccone”, in Via Calabria, accumulando un bottino che, secondo le prime stime, si agirebbe attorno ai 60 mila euro. Sono circa le 2:20 di notte quando, dopo aver scardinato la saracinesca con un piede di porco, calandola prontamente dietro di loro per non destare sospetti, i malviventi fanno irruzione nell’attività e saccheggiano tutta la merce esposta sugli scaffali. Stecche di sigarette, Gratta & Vinci, sigarette elettroniche, fasci di monete e contanti, un’operazione ben studiata e programmata nei minimi dettagli. Stando alle prime ricostruzioni, i quattro ignoti si sarebbero serviti della collaborazione di due complici, che, rimasti all’esterno, avrebbero utilizzato delle carriole per trasportare la refurtiva e caricarla su di una vettura posteggiata nelle vicinanze. Nulla è stato lasciato al caso: i sensori di movimento collegati a un sistema di illuminazione, situati nel passaggio pedonale che congiunge l’attività in Via Calabria allo sbocco di Via Sicilia, sono stati abilmente manipolati, in modo da consentire ai malviventi di agire indisturbati, protetti dal buio della notte. Dopo essersi occupati del sistema di allarme e dei sensori di movimento, i ladri sono riusciti a liberarsi persino delle immagini di videosorveglianza dell’attività. Sebbene fosse ben nascosto, i quattro hanno trovato il modo di mettere le mani sull’hard-disk delle telecamere interne, così, dopo averlo distrutto, hanno provveduto a prelevare gran parte delle registrazioni. Il colpo non sarebbe durato più di 25 minuti, ulteriore elemento che lascia ben intendere l’accuratezza e la maestria con cui sarebbe stato pianificato. Intorno alle 3:20, quando l’allarme finalmente torna in funzione, accorrono sul posto i Carabinieri della stazione di Latina Scalo. Sarà loro compito ora, unitamente ai militari della caserma di Sezze, condurre le indagini sul caso e tentare di ricostruirne le dinamiche. Solo tre giorni prima, a pochi passi di distanza, nel mirino dei ladri era finito il negozio della catena “Acqua & Sapone”, non si esclude che gli autori del furto possano aver messo a segno un secondo colpo. Quel che è certo è che l’emergenza sicurezza dello scalo è da anni una questione calda. Numerose attività sono facile preda dei malviventi, complici fattori come la posizione strategica che rende agevole la fuga ma soprattutto la mancanza di un adeguato sistema di videosorveglianza.