Sezze, la palestra del Pacifici e De Magistris verrà intitolata a Daniele Nardi

Sarà intitolata a Daniele Nardi la palestra dell’istituto superiore Pacifici e De Magistris di Sezze. Un tributo all’alpinista, affinché il ricordo delle sue gesta diventi un messaggio per le generazioni future. A stabilirlo, di concerto con i familiari di Nardi, Anna Giorgi, dirigente scolastico dell’istituto, nonché ex insegnante dello stesso Daniele. “L’intento è quello di dare un segnale chiaro e visibile a tutti - ha dichiarato la preside - vogliamo che il ricordo di Daniele resti vivo e ispiri gli studenti che leggeranno il suo nome sulla targa.” Nella mattinata di sabato 23, le istituzioni locali e i familiari di Daniele Nardi parteciperanno alla cerimonia di intitolazione. Per l’occasione, interverrà, tra gli altri, lo scrittore Antonio Pennacchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA