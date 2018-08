Sezze, scossa di terremoto. Nessun danno nè feriti

di Alessandro Mattei

Poco prima della mezzanotte di ieri a Sezze la terra ha tremato. Intorno alle ore 23.58 una scossa di terremoto infatti è stata avvertita per diversi secondi da molti cittadini. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato proprio nella città dei Monti Lepini un sisma di magnitudo 2.0 con epicentro nei pressi di via Roccagorga all'incrocio con via Colli I° Tratto. La scossa di circa 16 secondi non ha provocato danni né a persone né a cosa, solo paura e ansia tra i residenti del centro storico e la periferia alta della città.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:13



