Sezze, grave incidente allo scalo: feriti due autotrasportatori

È di due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto poco fa sul tratto della nuova 156 che collega l’abitato di Sezze Scalo a Ceriara. Ancora da chiarire le dinamiche di quello che sembrerebbe esser stato uno scontro frontale, a far chiarezza saranno i rilievi delle forze dell’ordine che hanno coordinato i soccorsi e regolato il traffico veicolare sulla zona. Nel frattempo, i due autisti dei mezzi pesanti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, all’interno del quale sono entrati in codice rosso per dinamica, ma non sarebbero in pericolo di vita.

