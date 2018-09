Sezze, paura in centro per una fuga di gas: vigili del fuoco in azione

Paura questa mattina nel centro storico di Sezze per una fuga di gas in uno stabile di via Corradini. Sul posto i Vigili del Fuoco allertati dai residenti per il forte odore. Sono in atto le operazioni di messa in sicurezza della zona chiusa al traffico dei veicoli e le operazioni di ripristino della tubatura danneggiata. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA