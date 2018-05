Sezze, esplode bombola di gas in un appartamento: ottantenne ferito

di Alessandro Mattei

Boato a Sezze intorno alle 14 per l'esplosione di una bombola de gas in un appartamento al primo piano in via dei Cappuccini. Un uomo di 86 anni che si trovava in casa in quel momento è rimasto ferito, ha riportato ustioni a quanto pare non gravi. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e polizia locale. Via dei Cappuccini è stata interdetta al traffico e si sta procedendo alla messa in sicurezza dell'immobile.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



