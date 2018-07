Sezze, ennesimo furto con scasso al bar della Stazione

di Alessandro Mattei

Il sesto o il settimo nell'ultimo anno, non considerando i furti falliti. Questa notte la banda del buco ha nuovamente portato a segno l'ennesimo furto ai danni del Bar della Stazione di Sezze Scalo. Stessa modalità di sempre: eluso il sistema di allarme i ladri hanno scardinato una finestra e sono entrati nei locali portando via stecche di sigarette e biglietti del gratta e vinci. Il nuovo furto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. I titolari allertati dal sistema di allarme, quando sono arrivati sul posto hanno trovato tutto a soqquadro. Sul posto anche le forze dell'Ordine della città. Per i titolari un nuovo e duro colpo.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:41



