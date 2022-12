Sezze, furto in un'azienda, nella fuga il mezzo dei ladri si impantana: tutti arrestati

Hanno messo a segno un furto all'interno di un'azienda nel territorio di Sezze, caricando su un furgone circa 600 litri di gasolio. Tutto è successo nel corso della notte, ma il mezzo utilizzato durante la fuga si è impantanato nelle campagne e la banda è stata arrestata. I carabinieri hanno individuato il furgone lungo la strada e perquisendolo hanno scoperto le taniche piene di gasolio appena trafugato. I tre, tutti di nazionalità rumena, sono finiti quindi agli arresti e questa mattina sono comparsi in tribunale per il processo per direttissima.