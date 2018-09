Sezze, donna sorprende un uomo in casa che fotografa la figlia minorenne e chiama i carabinieri

Paura per una famiglia di Sezze, in provincia di Latina: ieri sera la donna rientrando in casa ha trovato un uomo, un 30enne nigeriano ospite di un centro di accoglienza, intento a fotografare con un cellulare

la figlia minorenne. La donna ha subito avvertito i carabinieri che

sono riusciti a bloccare l'uomo e a sequestrare il telefono.



Il 30enne, richiedente asilo politico e domiciliato a Roccagorga

presso una cooperativa di accoglienza, è stato denunciato in stato di

libertà per violazione di domicilio e interferenza illecita nella vita

privata.

7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



