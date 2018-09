Verso Piazza Grande, la rigenerazione parte da qui: incontro a Sezze

Si intitola "Verso piazza grande - la rigenerazione parte da qui" l'incontro che si terrà domani pomeriggio al Museo Archeologico comunale di Sezze, in largo Bruno Buozzi 1. Ad aprire e coordinare i lavori, che inizieranno alle 18,30, l'architetto Rita Palombi, promotrice dell'incontro e reponsabile del Movimento civico di Sezze. Concluderà Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio ed assessore alla Formazione, Diritto allo studio e Università.



Il dibattito si preannuncia interessante, nutrito il gruppo dei relatori, interverranno: Carla Amici, sindaco di Roccagorga, Damiano Coletta, sindaco di Latina, interverranno poi Simona D'Alessio, Gennaro Di Fazio (presidente della Comunità dell'arcipelago delle isole pontine), Rosa Giancola (consigliere regionale nella passata consiliatura), Luigi Giannini, Edwige Gioia, Carlo Pietrosanto ed Emiliano Scincariello, consigliere comunale a Gaeta.



«Quello di domani - spiegano gli organizzatori - è un appuntamento per discutere insieme del futuro del centro sinistra e della costruzione di una alternativa di governo in grado di affrontare i problemi e sconfiggere le paure che ogni giorno vivono i cittadini dei nostri territori. Il confronto è volto ad avviare un nuovo cammino politico che abbracci tutto il centro sinistra, le forze civiche e le associazioni, in un’ottica di interesse e sostegno verso la sfida lanciata da Nicola Zingaretti. Un percorso di avvicinamento, quindi, all’appuntamento centrale di Piazza Grande, del 13 e 14 ottobre a Roma».



Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



