Sezze: Cristian Nardecchia straccia il precedente record di dislivello in bici: è stato come scalare per due volte l'Everest

Domenica 12 Settembre 2021, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:24

Sezze caput mundi! Questa mattina Cristian Nardecchia ha stabilito il nuovo World Official Record di dislivello in bicicletta percorrendo una variazione di altidudine di 18.075 metri, pari a due volte l'altezza dell'Everest, in 22 ore, 18 minuti e 20 secondi, strappando letteralmente il precedente record del portoghese Tiago Ferreira, campione di cross-country marathon MTB, che lo scorso anno aveva stabilito il precedente record di 17.753 metri in 23 ore e 24 secondi.

Il ciclista setino, 36 anni, è salito sul tetto del mondo sfruttando la salita di via Monticello, 570 metri di lunghezza in alternanza di salita (14,3% di pendenza) e discesa, facendo esplodere di gioia tutto il paese.