Sezze, “Cadaveri in piazza” un flash-mob per i diritti umani

Un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza su uno dei temi più caldi del dibattito politico, una manifestazione per scuotere le coscienze e dare un chiaro messaggio: “Nessun essere umano è #illegale” è questo lo slogan che ha colorato il cuore pulsante della città nel tardo pomeriggio di ieri, quando Ferro di Cavallo è stato teatro di un flash-mob dall’emblematico titolo “Cadaveri in Piazza”. L’evento, organizzato dall’ Azione Cattolica delle parrocchie di Santa Maria e Santa Lucia, in coordinamento con il gruppo scout Agesci Sezze I, la Comunità di Sant’Egidio e il gruppo spontaneo “Amici don Pietro”, si è estrinsecato in diversi passaggi, e ha posto l’attenzione sul delicato tema dei migranti, soffermandosi esclusivamente sulla natura umana della questione, sull’importanza dell’accoglienza, nel rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo. Le sagome di due adulti e due bambini coperti da un lenzuolo, insieme a due gommoni, sono stati indubbiamente gli elementi di maggiore impatto visivo ed emotivo, protagonisti di un’installazione temporanea che ha attirato decine di passanti e curiosi che hanno poi avuto modo di assistere alle testimonianze dal vivo di tre ragazzi arrivati in Italia sui barconi e oggi protagonisti di un processo di integrazione nel territorio di Sezze. Ouro Bodi Wahabou, 19 anni, frequenta il liceo scientifico: “Il mare non può essere una tomba e i gommoni non ci danno sicurezza. – ha detto commosso – Siamo tutti esseri umani. Chi, come me, ha attraversato il deserto e il Mediterraneo deve essere aiutato”. “Alcuni miei compagni di viaggio non ce l’hanno fatta, altri sono rimasti in Libia” ha aggiunto Djafarou Zakari, originario del Benin e oggi studente all’Istituto alberghiero. Le terribili condizioni dei migranti in Libia sono state infine al centro della testimonianza di Moussa Toure: “Quando eravamo in mare e ci hanno detto che non potevamo attraccare in Italia, abbiamo pensato che sarebbe stato meglio morire nel Mediterraneo piuttosto che tornare indietro”. L’evento di piazza, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti dell’amministrazione locale, tra cui il sindaco, Sergio Di Raimo, è stato preceduto da un convegno all’auditorium di San Michele Arcangelo, promosso dal Comitato spontaneo di cittadini “Amici Don Pietro”. “Non è cristiano chi va a messa, ma chi dedica il tempo agli altri”: ha affermato don Pietro Sigurani, parroco della chiesa di Sant’Eustachio nel centro storico di Roma e famoso per il “ristorante per i poveri”, una mensa per chi è nel bisogno che allestisce in chiesa ogni giorno a pranzo. Don Pietro ha raccontato di come nei mesi scorsi ha ricevuto delle minacce: “Mi hanno lasciato messaggi in chiesa – persone non lontane dal nostro ambiente – in cui scrivevano che avrei fatto una brutta fine perché la chiesa è la casa di Dio e non dei poveri”. “La vera libertà – ha aggiunto don Pietro - è però amare il prossimo come se stessi. Non siamo noi a fare la carità ai poveri, ma loro a noi. Bisogna farsi pellegrini nei cuori delle persone”. E ha concluso: “Dobbiamo metterci intorno a un tavolo e, al di là del colore politico, affermare e adoperarsi attivamente per i diritti umani”.