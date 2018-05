Si barrica in casa e lancia oggetti contro i carabinieri: arrestato

I carabinieri sono intervenuti domenica a Sezze, in un'abitazione, dove era stata segnalata una lite in famiglia. E' successo domenica, e al termine dell'intervento hanno arrestato per i reati di minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un uomo di 38 anni che quando li ha visti arrivare si è barricato in casa e ha iniziato a lanciare dal balcone degli oggetti, ad esempio una una pala da campeggio, inoltre minacciava militari con un pugnale, un piccone e una sega.

I carabinieri hanno tentato di calmarlo parlandoci, quindi sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo sequestrato tutti gli attrezzi che gli aveva lanciato contro.

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29



