Sezze, arrestato giovane per aggressione domestica

di Alessandro Mattei

LATINA - Un ragazzo di 28 anni di Sezze è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione per malversazione e aggressione domestica ai danni della madre e dei fratelli conviventi. La famiglia, esasperata, ha chiamato le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute visto che il trattamento sanitario obbligatorio di pochi giorni fa non aveva sortito alcun effetto. Il giovane, alla presenza dei Carabinieri, ha tentato di fuggire ma è stato braccato nella campagna setina in via Bassiano. Al momento del fermo con sé aveva oggetti atti ad offendere. Il sostituto procuratore della Repubblica ha disposto l’arresto, ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



