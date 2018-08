Sezze, altro incidente stradale tra auto e moto: un ferito grave

di Alessandro Mattei

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sulla strada provinciale Via Ninfina a Sezze. Poco dopo le 9 una moto guidata da un ragazzo di Sezze di 25 anni, L.J. le sue iniziali, si è scontrata con una macchina che usciva da una strada privata che si immette sulle "Coste" di Sezze.



L'impatto con le due ruote è stato violento, il centauro è stato balzato dalla sella riportando profonde ferite e le sue condizioni sono gravi.



Trasportato con l'eliambulanza in un centro ospedaliero di Roma ha riportato fratture alla gamba e lesioni interne. Solo pochi giorni un altro setino di 32 anni è stato protagonista di un altro incidente in moto sulla strada comunale via Fanfara. Anche in questo caso lo scontro era avvenuto con una macchina in un incrocio a raso. Al giovane dopo l'incidente è stata asportata la milza.

