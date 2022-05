Giovedì 19 Maggio 2022, 10:54

Da martedì scorso e fino a sabato 21 maggio presso il Goretti di Latina si terrà la Settimana europea dei test, una campagna europea che incoraggia le organizzazioni partner nella comunità, nell'assistenza sanitaria e nelle istituzioni politiche in tutta Europa a unirsi per una settimana due volte l'anno per aumentare gli sforzi per i test e promuovere la consapevolezza sui benefici dell'epatite precoce e del test dell'Hiv.



Questa iniziativa è progredita dal suo inizio nel 2013 ed è cresciuta fino a diventare un evento ampiamente riconosciuto con centinaia di organizzazioni che partecipano ogni anno. Tra queste l'azienda sanitaria di Latina. Le iniziative sono iniziate martedì scorso dalle 9 alle 16 presso il reparto di malattie infettive del Goretti. I test sono gratuiti e anonimi e riguardano quelli per epatite, sifilide e Hiv. La stessa giornata sarà riproposta domani.

Ieri e oggi, invece, presso il checkpoint in via Legnano sarà possibile effettuarli su prenotazione tramite l'indirizzo mail: info@latinachepoint.it. In conclusione sabato dalle 21.30 alle 23.30 sarà istallato un gazebo informativo nella via dei pub. Anche in questo caso sarà possibile effettuare i test su prenotazione. Il presidio mobile fornirà inoltre informazioni sull'infezione, sulla modalità di trasmissione e sui comportamenti utili a prevenirla.



Prima di effettuare il test si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. È molto importante giungere precocemente alla diagnosi: la conoscenza del proprio stato sierologico, difatti, permette un accesso immediato alle cure, offrendo la possibilità di mantenere una buona qualità di vita sino a poter giungere alla condizione di non rilevabilità - non trasmissibilità. La consapevolezza rappresenta uno dei principali strumenti di lotta al diffondersi del virus.

Fra.Ba.

