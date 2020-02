Sette spettacoli all'insegna del buonumore per la stagione teatrale di Roccagorga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficializzato il cartellone degli spettacoli della stagione teatrale di Roccagorga con un programma all’insegna del buon umore. Sono sette gli spettacoli che si terranno nel teatro comunale a partire da domenica 1 marzo, alle 21, quando sul palco salirà Mario Zamma con “Sbussolati”.«Come amministrazione abbiamo scelto di impegnarci per offrire una stagione teatrale divertente e coinvolgente, abbassando le quote di ingresso e di abbonamento rispetto al passato affinché la cultura sia il più possibile fruibile ad un sempre maggior numero di persone, al fine di stimolare la crescita culturale collettiva» - ha detto il sindaco, Nancy Piccaro.Il cartellone della stagione prevede, oltre allo spettacolo di domenica, il seguente programma:- sabato 28 marzo: Marco Falaguasta in: “Neanche il tempo di piacersi”;- venerdì 3 aprile: Compagnia Teatrale Purpurin in: “Glio recunzolo”, versione rivisitata e corretta;- domenica 19 aprile: Roberto D’Alessandro in: “La sindrome di Stoccolma”;- giovedì 30 aprile: Gli aviattori in: “Anche le monache sono…femmine”;- domenica 17 maggio: Marco Morandi in: “Nel nome del padre”;- venerdì 29 maggio: Giorgio Cardinali in: “Gli arrovesciati”.Tutti gli spettacoli saranno alle 21. Ingresso per singolo spettacolo 7 euro, abbonamento alla stagione 30 euro.