L'incubo di tanti genitori, alla fine, si è concretizzato: oltre sette ore di fila al drive in con un bambino di pochi anni per fare il tampone ed ottenere così il via libera per tornare a scuola. Mamme e padri hanno atteso fino all'ultimo che venissero attivate delle corsie preferenziali per i più piccini ma, come tanti avevano previsto, nulla di tutto ciò è ancora avvenuto. Tra i tanti malcapitati genitori rimasti in fila con un bambino difficile da gestire, la giovanissima Maurizia, nome di fantasia, che ha deciso di raccontare la sua esperienza dello scorso giovedì.IL RACCONTO«Parlare di incubo è un eufemismo racconta la ragazza di Monte San Biagio abbiamo cercato di arrivare il prima possibile ma, con un bambino di 4 anni e mezzo, si sa, uscire di casa all'alba per prendere un buon posto non è certo scontato. Siamo arrivati prima dell'apertura del drive in di Latina ma la fila era già interminabile. Ci saranno state già 40 auto davanti. Con un solo infermiere al lavoro la colonna è stata snellita a passo di lumaca; a pranzo, quando probabilmente l'unica persona addetta ai tamponi si è fermata per mangiare qualcosa, siamo rimasti oltre 20 minuti immobili. Il mio compagno ha dovuto prendere mezza giornata di permesso dal lavoro, non senza difficoltà dati i tempi correnti. Credevamo di farcela entro le 13 ma, purtroppo, così non è stato. Mio figlio è stato bravo, sia durante la fila che durante il tampone che comunque è molto invasivo; sette ore, però, sono davvero troppe per un bambino: è insostenibile per gli adulti, figuriamoci per i più piccini. Grazie al bar abbiamo potuto prendere qualcosa da mangiare e siamo andati in bagno ma chi era solo non si è potuto concedere nemmeno una pipì. Tutto ciò è disumano, assolutamente inaccettabile».Nonostante la sventura e il ricordo di una giornata infernale, alla fine, lieto fine per la famigliola: l'esito del test molecolare è stato negativo e così il piccolo è potuto tornare a scuola. Con i primi malanni di stagione, però, quando centinaia di bambini arriveranno da tutti i comuni pontini, bisognerà assolutamente correre ai ripari. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni con la riattivazione del drive in di Formia e nuovi punti analisi ad Aprilia e Priverno.Nella Capitale sono entrate in funzione da venerdì le corsie preferenziali per la fascia 0-6 all'ospedale Bambino Gesù e presso il presidio di Palidoro (prenotazione al numero 06/68181 ). Naturalmente per chi risiede in provincia avventurarsi verso la Capitale ogni qual volta il proprio figlio abbia un'influenza non è concepibile e ci si augura che tale servizio venga esteso al più presto anche a Latina.Sempre a Roma è partito anche il progetto pilota tramite test salivari; si tratta tuttavia di uno screening preventivo rivolto a elementari e medie e, in caso di positività, bisogna comunque fare il tampone finendo, ugualmente, nella trappola del drive in di Latina. Dove, comunque, partiranno i test nelle scuole. Si prevede, comunque, un lungo inverno per i genitori: mesi durissimi per chi ha figli in età scolare.