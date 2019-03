Sette giorni di eventi nel sud pontino per il cinquecentenaro della morte di Leonardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette giorni di eventi nel sud pontino per celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e descrivere il secolo nel quale visse da protagonista. L’iniziativa è promossa dal Comune di Gaeta, curata dal delegato agli eventi storici Marcello Caliman d’intesa con l’assessore Lucia Maltempo e lo storico dell’arte Marco Tedesco.Si parte domani, 24 marzo, con un convegno (ore 19) a Fondi nella chiesa di San Pietro, quindi si prosegue venerdì 29 marzo a Sermoneta nell’Abbazia di Valvisciolo (ore 18.30), sabato 6 aprile nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Minturno (ore 18.30), sabato 4 maggio a Maranola nella chiesa di San Luca (ore 16.45), sabato 11 maggio a Gaeta a Palazzo De Vio (ore 17), sabato 22 giugno a Scauri nella chiesa di Sant’Albina (ore 19.45) e chiusura giovedì 29 agosto a Sperlonga nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo (ore 19.45) in occasione dell’apertura dei festeggiamenti patronali. Per l’anno scolastico 2019-2020 sarà infine indetto un concorso per le scuole sul mito, le opere e le invenzioni di Leonardo.