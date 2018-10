Settantenne precipita dal tetto della sua casa ad Aprilia, è grave

Un uomo di 72 anni è precipitato dal tetto della sua abitazione ad Aprilia. L'uomo ha perso l'equilibrio mentre stava lavorando sul tetto intorno all'ora di pranzo. E' accaduto in via Stromboli. Il settantenne è stato soccorso con qualche difficoltà dai sanitari del 118, poiché sulla traversa di via Vesuvio non è permesso l'accesso dalla Nettunense per via dei lavori al Casello 45. I sanitari hanno deciso di trasferirlo in eliambulanza al Goretti dove è arrivato in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA