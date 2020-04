Sesta vittima per coronavirus a Fondi: deceduto un 77enne al "Dono Svizzero" di Formia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono a sei le vittime per coronavirus a Fondi , quindici al livello provinciale. L'ultimo decesso è avvenuto al “Dono Svizzero” di Formia dove la scorsa notte si è spento un altro anziano: aveva compiuto 77 anni il 9 febbraio. Dopo una serie di trasferimenti tra ospedali e strutture sanitarie, la scorsa notte il cuore dell'uomo, vedovo e con diversi figli, ha smesso di battere. Cordoglio al Cocuruzzo, contrada fondana in cui il 77enne, vedovo e con diversi figli, viveva praticamente da sempre.Sono in corso ulteriori accertamenti in tutte le strutture sanitarie in cui è stato ricoverato l'anziano: la casa di cura San Raffaele di Cassino, il Dono Svizzero di Formia e una Rsa di Fondi.In quest'ultima, che ha chiuso le visite al pubblico dallo scorso 5 marzo, sono già stati effettuati controlli a tappeto ma attualmente è in corso una nuova ispezione con tamponi su ospiti e personale. Non è chiaro dove l'uomo, che risulta affetto da covid-19 da una decina di giorni, abbia contratto il virus dato che ci sono casi di positività in tutte le strutture frequentate nell'ultimo mese.