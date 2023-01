Sessantenne in bici sulla Migliara 58 investito e ucciso

E' Salvatore Astarita, 65 anni, la seconda vittima sulle strade pontine dall'inizio del nuovo anno in provincia di Latina. Il tragico sinistro ieri mattina intorno alle 7, lungo la Migliara 58, al confine tra i territori di San Felice Circeo e Terracina.



L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato tamponato da una Fiat Panda, condotta da un ragazzo di Sabaudia rimasto illeso. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione, da Sabaudia verso San Felice Circeo. Il ciclista è stato tamponato ed è caduto a terra, riportando ferite letali, a seguito dell'impatto.



Inutili i soccorsi. Sul posto è intervenuto, con un'ambulanza, il personale del servizio 118 a cui non è rimasto altro da fare che costatare il decesso del 65enne. La salma dell'uomo, al termine dei rilievi eseguiti dalla Polizia Locale di Terracina, coordinata dal comandante Mauro Renzi, è stata portata all'obitorio cimiteriale di Sabaudia dove sarà sottoposta ad ispezione esterna. Disposti per il conducente dell'auto esami sanitari di rito, per escludere l'assunzione di droghe o di alcol poco prima dell'incidente anche se il giovane sia pure sotto choc per l'accaduto è apparso contenuto ed equilibrato. In supporto della pattuglia della Polizia Locale di Terracina, sono giunti sulla Migliara i colleghi di San Felice Circeo, con il nuovo dirigente Mauro Bruno.



A loro il compito di regolare la viabilità per consentire i rilievi stradali in piena sicurezza. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10. Salvatore Astarita era di San Felice Circeo e viveva da solo in un'abitazione di via Molella Sud. La bicicletta era la inseparabile compagna di vita. Tutte le mattine saliva in sella e iniziava a pedalare per ore ed ore, macinando tutte le distanze tra le varie località della zona, fino al lungomare, a La Cona, a San Vito, a Golfo Sereno.

E' la seconda tragedia stradale pontina del 2023. In cinque giorni due morti. La prima vittima è stata, nelle prime ore di Capodanno, Alfredo Trevisan, 38enne di Terracina che si è schiantato con il suo scooter la notte di Capodanno. Ieri sono stati fissati i funerali: si terranno domani mattina, 7 gennaio, alle 10 e 30 presso la Chiesa di Sant'Antonio da Padova di Borgo Hermada.