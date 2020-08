Sessant'anni fa la storica medaglia olimpica conquistata dal sabaudiano La Macchia e Dezi nella canoa canadese

Erano le 16.20 del 29 agosto 1960. Esattamente 60 anni fa due canoisti italiani, Francesco La Macchia e Aldo Dezi, compirono un'impresa storica per la canoa e lo sport italiano. Un evento che ancora oggi rappresenta nella memoria e nei cuori di tutti i canoisti una delle più belle pagine di sport e che viene ricordato anche a Sabaudia dove La Macchia è vissuto fino alla sua morte avvenuta 3 anni fa. Nel C2, la canadese biposto, la sfida fu tra sovietici, italiani ed ungheresi. Un evento sportivo molto atteso per via della presenza nella finale di un equipaggio italiano. Alla partenza lo schieramento era formato da URSS, Italia, Ungheria, Francia, Romania, Austria, Cecoslovacchia, Bulgaria e Germania. Al via tutti gli equipaggi partirono come razzi per guadagnare subito una buona posizione. Dopo una prima falsa partenza per i primi 500 metri gli italiani riuscirono a tenere testa ai sovietici ma, sul finale, Makarenko e Geyshter vinsero con quattro secondi di vantaggio. Gli azzurri Francesco La Macchia e Aldo Dezi conquistarono prima storica medaglia olimpica della canoa italiana sulle acque del lago di Castel Gandolfo. Sul terzo gradino del podio salirono gli ungheresi Farkas e Toro. Come ricorda la Federazione Italiana Canoa Kayak oggi ricorre il 60^ anniversario dalla prima medaglia olimpica della canoa italiana, conquistata alle olimpiadi di Roma 60.

