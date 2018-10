Servizio di prossimità, Carabineri con la stazione mobile in centro a Latina

Ultimo aggiornamento: 15:30

Presidiate dai Carabinieri, anche con l'ausilio della stazione mobile, le aree di Latina nelle quali durante il fine settimana si concentrano maggiormente famiglie e giovani. Nel corso di un servizio predisposto dalla compagnia di Latina, i militari delle stazioni di Latina e Borgo Grappa, hanno presidiato e pattugliato i punti nevralgici del centro abitato. Le aree interessate sono state, in particolare, piazza del Popolo, piazza della Libertà, parco Falcone e Borsellino, piazzale dei Bonificatori e piazza San Marco.I militari, oltre a svolgere un servizio di prevenzione e repressione dei reati quali spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni di devianza giovanile e comportamenti pericolosi da parte di utenti della strada indisciplinati, in servizi del genere offrono al cittadino un servizio di prossimità il più possibile a “portata di mano”. Numerose le persone che, approfittando della presenza dei Carabinieri, si sono avvicinate per segnalare situazioni di potenziale interesse investigativo, chiedere un consiglio o anche solo intrattenerne una conversazione di piacere.Nel corso del servizio eseguiti controlli alla circolazione ed un soggetto di origini romene, senza documenti, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale per essere sottoposto alle operazioni di identificazione.